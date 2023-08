LIVE. Privéjet onderweg naar Brussel om Lukaku op te pikken - Onze man in Rome: “Er staat wat te gebeuren”

Decadentie ten top: van de tien bestbetaal­de voetbal­lers ter wereld, spelen er nu acht in de woestijn

Machtsverschuiving. In de actuele lijst met de best betaalde voetballers ter wereld, spelen er slechts twee niet in Saoedi-Arabië. Lionel Messi, die dan weer voor de Amerikaanse dollars van Inter Miami koos, en Kylian Mbappé. Die laatste is met zijn 24 jaar de enige niet-dertiger in de lijst en zwichtte niet voor Al-Hilal, dat naar verluidt een operatie van een miljard euro veil had om ook de Franse superster naar de woestijn te halen.