LIVE. Plymouth mist penalty om derdeklasser diep in tweede verlenging op 2-2 te zetten!

Buitenlands voetbalEven geen magie in de vierde ronde van de FA Cup. Op Stamford Bridge miste derdeklasser Plymouth Argyle in minuut 118 een penalty om er een strafschoppenserie, non league-ploeg Kidderminster Harriers stond in minuut 90 op voorsprong tegen West Ham. Maar Plymouth miste en de zesdeklasser slikte een goal in blessuretijd én diep in de tweede verlenging (1-2). Lukaku beleefde opnieuw een frustrerende namiddag en kwam niet tot scoren.