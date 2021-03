LIVE. Oranje gaat na veel missers rusten met nipte voorsprong tegen Letland

Bundesliga Ex-Gen­k-coach Hannes Wolf volgt ontslagen Peter Bosz op als trainer van Leverkusen

23 maart Bundesliga-club Bayer Leverkusen heeft dinsdag afscheid genomen van haar coach Peter Bosz. De 57-jarige Nederlander betaalt de tol voor drie competitienederlagen in de laatste vier wedstrijden en de verrassende uitschakeling in de Europa League tegen het Zwitserse Young Boys. Zijn opvolger is geen onbekende: ex-Genk-coach Hannes Wolf.