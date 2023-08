LIVE NEWCASTLE-LIVERPOOL (17u30). Wie trekt aan langste eind in topper?

“Waardeloze aap”: Rode Duivel Amadou Onana racistisch belaagd op Instagram, Everton stapt naar politie

Amadou Onana (22) is het slachtoffer geworden van online racisme. De Rode Duivel kreeg via Instagram een bericht toegestuurd waarin hij “waardeloze aap” wordt genoemd. Onana’s club Everton dient klacht in bij de politie.