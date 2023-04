LIVE NAPOLI-AC MILAN. Bezoekers op rozen in Napels: Leao en Diaz zorgen voor dubbele voorsprong

Voetbal Rode Duivels aan het feest: nieuwe assist Trossard, Carrasco trefzeker, man-in-vorm Openda weer goed voor twee goals

Verkeert Loïs Openda (23) in de vorm van zijn leven? Na zijn hattrick van vorig weekend was de Rode Duivel tegen Angers opnieuw goed voor twee doelpunten. Yannick Carrasco trof dan weer raak tegen Valencia en Leandro Trossard had opnieuw een assist in huis voor leider Arsenal.