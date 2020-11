LIVE. Napels neemt afscheid van Maradona, Messi: “Hij verlaat ons, maar gaat niet weg. Want Diego is voor altijd”

Diego Maradona overleden Legendari­sche beelden: Diego Maradona jongleert op tonen van ‘Live is life’

19:02 Diego Maradona die op de tonen van ‘Live is life’ minutenlang jongleert in het hol van de leeuw. Noem de beelden van ‘Pluisje’, die vandaag op 60-jarige leeftijd is overleden, in het stadion van Bayern München gerust legendarisch.