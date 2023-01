LIVE. Morgen clash tussen Real en Barça, Hazard en Courtois trainen in aanloop finale Supercopa

Buitenlands voetbal Neymar pakt in eerste match na WK rood na slag en schwalbe, Mbappé vloert Sels in 96ste minuut vanop de stip

De sterren van Paris Saint-Germain zijn weer (bijna) allemaal neergedaald in Frankrijk en dat zullen ze in de Ligue 1 geweten hebben. Neymar pakte tegen Straatsburg in minder dan twee minuten twee keer geel, Kylian Mbappé bezorgde PSG de zege door in de 96ste minuut Matz Sels te kloppen vanop de stip.

29 december