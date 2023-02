LIVE. Milan - met Origi in de basis - komt dicht bij voorsprong, maar trap Leão spat uiteen op de paal

LaLiga Thibaut Courtois mist halve finale op WK voor clubs door blessure aan adductoren, morgen volgt nog MRI-scan

Real Madrid zal op het WK voor clubs in Marokko geen beroep kunnen doen op Thibaut Courtois. De Belgische doelman wordt uit de selectie gelaten na een blessure afgelopen weekend. Het is afwachten of hij nog aansluit voor de finale.