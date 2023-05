LIVE MILAN-CREMONESE. Vier Belgen aan de aftrap: De Ketelaere, Origi, Saelemaekers en Vranckx starten tegen laagvlieger

Lid van het Belgische ‘20+ clubje’: Loïs Openda drijft straffe cijfers nog wat op

“Aux armes”, schreeuwde hij na afloop door de microfoon naar de supporters. Daarna moest hij zich verontschuldigen: “Ah, ik ken het vervolg niet, sorry.” Andermaal was Loïs Openda (23) de held van Racing Lens. Baas in de topper tegen AS Monaco (3-0). Dé man in vorm in de Ligue 1.