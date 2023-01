LIVE MAN CITY-WOLVES (15u). Keert De Bruyne terug in de basis?

Voetbal Football Talk. Nikola Storm (KVM) vermoede­lijk even uit - Leicester-Bel­gen spelen gelijk tegen Brighton

Hij gaf nog de assist voor de 3-2 van Ngoy in de partij tegen Kortrijk. Net na die actie ging Storm tegen de grond. De winger werd meteen vervangen door trainer Defour. “Ik voelde mijn quadriceps wat trekken”, zei Storm er zelf over. “Nu voelt het stijf aan. Het is afwachten hoe het de komende dagen evolueert.” Assistent-coach Vanderbiest - die de persconferentie voor zijn rekening nam na rood voor Defour - had minder goed nieuws. “Ik veronderstel dat Storm toch een tiental dagen out zal zijn. Het gaat om een kleine verrekking waarschijnlijk.” Indien dat het geval is, mist de aanvaller de partij van volgende week in Westerlo en komt de heenwedstrijd in de beker tegen Zulte Waregem in gevaar.

