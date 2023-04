LIVE MAN CITY-SHEFFIELD. 1-0! Mahrez trapt City op voorsprong in halve finale FA Cup, De Bruyne op de bank

“Er zat baby in mijn buik die misschien niet geboren zou worden”: partner Valverde viseert Villarreal-spe­ler die draak stak met zwanger­schaps­pro­ble­men

De ‘parkingruzie’ na afloop van Real Madrid-Villarreal blijft beroeren in Spanje. Nadat Villarreal-middenvelder Alex Baena aangifte deed voor de slag die Real-speler Federico Valverde hem zou hebben gegeven, heeft Mina Bonino, de partner van Valverde, van zich laten horen. Op sociale media neemt ze Baena in het vizier voor vermeende uitspraken over haar zwangerschap die zouden hebben geleid tot de slag.