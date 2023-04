LIVE MAN CITY-ARSENAL (21u). Arteta: “Belangrijke match, maar zal seizoen nog niet beslissen” - Guardiola: “Elke match nu een finale”

Manchester City ontvangt vanavond leider Arsenal op de 33ste speeldag van de Premier League. Het duel kondigt zich aan als een cruciale wedstrijd in de strijd om de titel. De Bruyne en co tellen vijf punten minder dan de leider, maar hebben ook twee matchen minder gespeeld. Kan Arsenal reageren na drie gelijke spelen op rij of sluipt City dichterbij? De aanloop naar de Engelse titelkraker en de match zelf kan u op de voet volgen in onze liveblog.