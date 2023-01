LIVE. Maken Messi en Cristiano Ronaldo er een spektakelstuk van in wat hun ‘Last Dance’ wordt genoemd?

Voetbal Football Talk. Inter wint overtui­gend van Milan in Supercoppa, Origi en De Ketelaere vallen halfuur in

Geen Belgen in de basis in de Milanese derby in de Supercoppa. Landskampioen AC Milan en bekerwinnaar Inter namen het in de Italiaanse Supercup tegen elkaar op in het King Fahd International Stadium in Riyad, Saoedi-Arabië. Inter klaarde de klus al voor rust en mocht uiteindelijk met een klinkende 0-3-zege de beker in de lucht steken.

18 januari