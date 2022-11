LIVE. Mahrez en Alvarez scoren tegen Chelsea, De Bruyne kijkt toe vanaf de bank

Serie A “Te braaf” en “te afwezig”: De Ketelaere, die fans niet gaat groeten, oogst kritiek na flauwe invalbeurt

Divock Origi scoorde zaterdag tegen Monza (4-1) z’n eerste in het truitje van AC Milan én gaf ook nog een assist. Toch werd er meer gesproken over Charles De Ketelaere. Dat de aanvaller van 32 miljoen nog altijd niet tot scoren kwam én de supporters niet ging groeten, werd hem niet in dank afgenomen. “Charles kan beter en dat weet hij zelf ook”, aldus zijn trainer Pioli. Hij is een geweldige spits en een intelligente jongen, het komt er alleen nog niet echt uit.”

24 oktober