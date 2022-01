LIVE. Lukaku ziet spitsbroer Havertz al snel scoren tegen Tottenham, dat achterin de fouten opstapelt

Buitenlands voetbal Apengelui­den? Duitse scheids­rech­ter stapt resoluut van het veld: “Iets waar we heel gevoelig voor zijn en direct op reageren”

Ook in Duitsland was er afgelopen weekend racisme in het voetbal. Scheidsrechter Nicolas Winter stapte er zondag tijdens de match tussen MSV Duisburg en VfL Osnabrück resoluut van het veld nadat een speler van de bezoekers racistisch was bejegend. Het duel in de Derde Bundesliga werd zelfs definitief gestaakt.

