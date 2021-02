LIVE. Lukaku versus Ronaldo in bekerkraker, hoe vergaat het ‘Big Rom’ in bekerduel tegen ‘CR7'?

Ligue 1 Na moeizame start komt Jonathan David op toerental: “Zijn goals zullen overwinnin­gen opleveren die Lille naar een eerste of tweede plaats kunnen brengen”

17:46 Een Jonathan David in bloedvorm snoert alle criticasters de mond.. Na een moeilijke start doet Jonathan David (ex-Gent) nu immers ook in Frankrijk wat hij in België deed: scoren aan de lopende band. “Training na training zagen we hem koeler worden voor doel.”