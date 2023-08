LIVE. Lukaku bezig aan medische testen in privékliniek, morgen zet hij z'n krabbel onder contract

Ancelotti geeft kwade Guardiola gelijk na blessures De Bruyne en Courtois: “Kwantiteit boven kwaliteit om meer geld te verdienen”

Na de treble ook de Europese Supercup, via een spannende penaltyreeks tegen FC Sevilla. Opnieuw prijs voor Manchester City. Maar Pep Guardiola is een alles behalve onverdeeld gelukkige coach. De zware blessure die Kevin De Bruyne opliep, zit hem dwars en wijt hij aan de overvolle kalender. In aanloop naar de match van gisteren, haalde de Catalaan hard uit richting UEFA en FIFA. Zijn Real-collega Carlo Ancelotti geeft hem gelijk.