LIVE. Luchthaven Le Bourget loopt vol, landing om 15u23 - Vrouwlief met Messi op vliegtuig naar Parijs: “Nieuw avontuur met z'n vijven”

Buitenlands voetbalDe zaak lijkt beklonken. Lionel Messi heeft een akkoord gevonden met PSG. Jorge, de vader van Messi, bevestigt dat nieuws. De familie-Messi vliegt op dit eigenste moment naar de Franse hoofdstad, waar de Argentijnse superster straks nog zijn medische testen aflegt. Morgen volgt dan - als alles goed gaat - de voorstelling in het Parc des Princes. Volg hier alle nieuwtjes over de nieuwste aardverschuiving in het topvoetbal LIVE!