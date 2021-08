LIVE. “Lionel Messi start op de bank tegen Reims” - PSG-bus gearriveerd onder grote belangstelling

Buitenlands voetbal Samuel Kalu, ex-AA Gent, zakt in elkaar op het veld: “We kregen allemaal koude rillingen”

16 augustus Samuel Kalu, ex-AA Gent en nu bij Bordeaux, zakte gisteravond op het veld opeens in elkaar. De 23-jarige Nigeriaanse voetballer ging onderuit in de zesde minuut van het duel tegen Marseille terwijl hij in de muur stond bij een vrije trap. Hij stond al snel opnieuw recht, kwam nog tussen de lijnen, maar werd toch gewisseld. Even was het muisstil in het Stade Velodrome. Bordeaux-trainer Vladimir Petkovic liet weten dat Kalu in orde.