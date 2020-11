LIVE. Lichaam Maradona onder massale belangstelling overgebracht naar presidentieel paleis

Diego Maradona De vele vrouwen in het leven van Maradona: van zijn grote liefde Claudia tot de vrouw die écht in zijn hoofd kon kijken

6:26 Diego Armando Maradona, die op 60-jarige leeftijd stierf aan een hartstilstand, was een liefhebber van vrouwelijk schoon. ‘Pluisje’ had een uitgebreid en veelbesproken liefdescurriculum. Hij zou met ontelbare vrouwen de lakens hebben gedeeld. Maar de hoofdrol was weggelegd voor de drie belangrijkste vrouwen van zijn leven. En slechts één vrouw wist tijdens zijn laatste levensfase wat écht in zijn hoofd omging.