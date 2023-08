LIVE LENS-RENNES (20u45). Schittert Doku op het veld van Lens?

Waarom Thibaut Courtois pas na week onder het mes ging: kiezen tussen snel of stevig herstel

Pas een dikke week nadat hij op training de voorste kruisband van zijn linkerknie afscheurde, belandde Thibaut Courtois op de operatietafel. Onze nationale nummer één won wereldwijd adviezen in over de te volgen procedure. In Spanje, in België, zelfs over de Grote Plas in de Verenigde Staten.