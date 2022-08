LIVE. KV Kortrijk herpakt zich, maar Union staat nog steeds 1-0 voor

Buitenlands voetbal Erik ten Hag krijgt wéér vragen over vroegtij­dig vertrek Cristiano Ronaldo: “Er waren meer spelers, doe je huiswerk”

Erik ten Hag vindt het onterecht dat alle aandacht op Cristiano Ronaldo is gevestigd nadat de Portugees vroegtijdig huiswaarts vertrok tijdens het oefenduel met Rayo Vallecano. “Er gingen meerdere spelers vroeg weg. Ronaldo is een topspits en ik ben blij dat hij in het team zit.”

5 augustus