LIVE. Kunnen Meunier en co na rust wel scoren tegen Mainz?

Serie A Radja Nainggolan debuteert bijna met wereldgoal bij verliezend Cagliari

6 januari Het zou een binnenkomer van formaat zijn geweest. Radja Nainggolan stond zes dagen na de overgang meteen in de basis bij Cagliari en tekende in het thuisduel tegen Benevento bijna voor een fantastisch doelpunt. Na een corner van de bezoekers snoepte hij de bal af, stormde naar voor en koos net voorbij de middenlijn voor een verre lob. Doelman Montipo moest alles uit de kast halen om het leer over te tikken. ‘Il Ninja’ - die voorts indruk maakte met z’n verbetenheid - luidde zo wel de openingstreffer in. Op de daaropvolgende hoekschop zorgde Joao Pedro voor 1-0.