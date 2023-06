LIVE KROATIË-SPANJE. Kroaten dreigen na de pauze, maar scoren lukt voorlopig niet

Wij keken naar het afscheid van Benzema: “Je komt uit de fantasie van een kind”

Karim Benzema, 35, was poetry in motion. Na veertien jaar wuifde hij vanmiddag Real Madrid (en het Europese voetbal) uit. Thibaut Courtois was getuige op de afscheidsreceptie. En wij keken mee. Karim Benzema: straffer dan Western-helden Charles Bronson en Clint Eastwood…