LIVE. Krijgen we in de tweede helft wél doelpunten in aangename topper?

Buitenlands voetbal Barcelona pas na verlengin­gen voorbij reuzendo­der Cornellà in Copa del Rey

22 januari Ronald Koeman was al gewaarschuwd want UE Cornellà schakelde in de tweede ronde van de Copa del Rey eerder deze maand Atlético Madrid al uit. Toch kreeg bijvoorbeeld Frenkie de Jong rust in het bekerduel. Pas na in de verlengingen schoten Ousmane Dembélé, die in de reguliere tijd een penalty miste, en Martin Braithwaite FC Barcelona naar de achtste finales van de Spaanse beker: 0-2.