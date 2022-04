LIVE. Kraker in FA Cup: Manchester City, met KDB op de bank, en Liverpool spelen om plek in finale

Buitenlands voetbal “Ze dreigden om zijn vingers af te knippen met een tang”: voormalig Engels internatio­nal Ashley Cole en gezin slachtof­fer van brutale overval

In januari 2020 kreeg Ashley Cole, voormalig Engels international, inbrekers over de vloer. En de overvallers gingen bruut te werk, zo bleek tijdens een rechtzaak in Nottingham. De ex-linksachter werd vastgebonden en bedreigd, zijn partner werd betrapt op het moment dat ze de politie belde terwijl ze verstopt zat in een kleerkast.

12 april