LIVE INTER-LAZIO (12u30). Lukaku en co krijgen nummer twee Lazio over de vloer

‘De kannib(H)aal’: hoe de niet te stoppen honger naar goals van Erling Haaland de Engelse titel­strijd kan beslissen

‘BREAKING’. Een populaire Londense nieuwssite vond het dinsdag de moeite een pushbericht uit te sturen: ‘Mikel Arteta onthult plan om Erling Haaland af te stoppen’. U raadt het al: in aanloop naar de titelclash woensdagavond in de Premier League gaf de coach van Arsenal juist niks weg, maar de toon is wél gezet. Waarom iedereen in Engeland bang is van een 22-jarige kannib(H)aal. Met een getuigenis van zijn foerier, Kevin De Bruyne.