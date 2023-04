LIVE INTER-JUVENTUS (21u). Afgaande op training start Lukaku, die controversiële schorsing zag kwijtgescholden, op de bank

Na de 1-1 in Turijn zoekt Inter in eigen huis naar een finaleticket van de Coppa Italia. Mét Romelu Lukaku, die dan toch niet geschorst is na zijn controversiële rode kaart in de heenwedstrijd. Afgaande op de training van gisteren start ‘Big Rom’ wel op de bank. Volg de return van de halve finales van de Italiaanse beker vanaf 21u in onderstaande liveblog.