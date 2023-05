LIVE INTER-ATALANTA. Lukaku nu ook met knappe pre-assist, Lautaro werkt fraaie aanval af

Wát een thriller: Bayern voor elfde keer op rij kampioen, Dortmund en invaller Duranville grijpen na gelijkspel alsnog naast titel

Niet Borussia Dortmund, wel Bayern München is na een heuse thriller kampioen in de Bundesliga. Dortmund speelde gelijk tegen Mainz (2-2), terwijl Bayern van FC Köln (1-2) won. Éven was er hoop in het Signal Iduna Park toen Keulen tien minuten voor tijd gelijkmaakte, maar Musiala zorgde in minuut 89 voor het Münchense delirium. Een stevige domper voor ‘Die Borussen’, die alles in eigen handen hadden. Bayern is zo voor de elfde keer op rij kampioen. Opvallend: meteen na de titel maakte Bayern bekend dat het CEO Kahn en sportief directeur Salihamidzic aan de deur zet.