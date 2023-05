LIVE INTER-ATALANTA. Al na 40 seconden is daar Lukaku! Rode Duivel mag nog eens starten en heeft niet veel tijd nodig om te scoren

KIJK. Medaille snel op zak en eenzaam poseren met trofee: Eden Hazard vertolkt anonieme rol op bekerfeest­je Real

In de schaduw van de triomf van Real Madrid en Thibaut Courtois in de Copa del Rey bevond ook Eden Hazard zich in het feestgedruis. Hazard kwam opnieuw niet van de bank en vertolkte ook bij de festiviteiten geen grote rol. Zijn medaille stak hij snel op zak en pas nadat ploegmaat Marco Asensio hem de trofee toestopte, poseerde ook Hazard even voor een kiekje.