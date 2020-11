LIVE. Ibrahimovic: “Diego is onsterfelijk” - Maradona krijgt laatste groet in presidentieel paleis

Argentijns voet­balicoon Diego Maradona op 60-jarige leeftijd overleden aan een hartstil­stand

19:16 Diego Armando Maradona is op 60-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand, dat is bevestigd door zijn woordvoerder Sebastian Sanchi. Maradona stierf thuis. De internationale voetbalwereld verliest een van zijn grootsten. In Argentinië is een driedaagse van nationale rouw afgekondigd.