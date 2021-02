LIVE. Guardiola zet De Bruyne aan de aftrap voor competitieduel tegen West Ham

Voetbal Laurent Ciman stopte met voetballen en wordt T2 in Canada: "Geluk van mijn gezin komt op eerste plaats”

8:00 Laurent Ciman (35) is terug thuis. Neen, niet in Farciennes, maar in Montreal. Zijn vrouw Diana en hun twee kinderen wonen daar al sinds 2015, en na vier jaar van omzwervingen heeft de voormalige Rode Duivel enkele dagen geleden beslist om zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen. Om terug bij zijn gezin te kunnen zijn. “Voor mij komen mijn vrouw, mijn dochter en mijn zoontje op de eerste plaats. Ik had nog mogelijkheden om te blijven voetballen, zelfs in België, maar ik had mijn vrouw beloofd dat er een einde moest komen aan ons gescheiden bestaan. Als dat het einde van mijn spelersloopbaan moest betekenen, dan zij het zo. En laat er geen twijfel over bestaan: dit is mijn eigen beslissing.”