LIVE. Giroud vindt aansluiting na dubbele opdoffer AC Milan - Saelemaekers én De Ketelaere in basis

La Liga Real Madrid wint op Bilbao na klassegoal van Benzema en intikker van Kroos op het eind

Real Madrid kruipt weer in het spoor van leider Barcelona. De Koninklijke leek op weg naar een derde opeenvolgende 0-1 zege op Athletic Bilbao, maar invaller Toni Kroos zorgde met een tweede Madrileense goal zelfs nog voor een rustig wedstrijdslot in San Mamès. Na een klassedoelpunt van Karim Benzema halfweg de eerste helft zagen Real en Thibaut Courtois in het slotkwartier wel even sterretjes, maar reisden dus toch met de volle buit terug naar de hoofdstad. De kloof met Barcelona blijft drie punten.

22 januari