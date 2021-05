LIVE. Geen De Bruyne, pakt City landstitel in generale repetitie voor Champions Leaguefinale?

La Liga Real morgen lachende derde? Barcelona en leider Atlético komen niet tot scoren, Carrasco laat zich zien in Camp Nou

18:27 Geen goals en dus geen winnaar in de Spaanse topper tussen Barcelona en Atlético Madrid. Carrasco en co hadden hun kansen in de eerste helft, Barça nam het tweede bedrijf voor haar rekening. Maar 0-0 dus, waardoor Atlético voor minstens één dag alleen leider blijft in La Liga. Real Madrid kan morgen wel de koppositie overnemen.