LIVE. Geen basisplek voor Eden Hazard in bekermatch tegen Bilbao, Courtois start wel gewoon

Africa Cup Mo Salah trapt beslissen­de strafschop binnen en stuurt Ivoriaan Christian Kouamé weer naar Anderlecht

Egypte heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Afrika Cup. In het Japomastadion in Kameroen won de ploeg van Mo Salah na strafschoppen van Ivoorkust. Man Utd-verdediger Bailly was de enige die miste. Christian Kouamé, die niet van de bank kwam, kan zo zondag in theorie terug van de partij zijn in Union.

26 januari