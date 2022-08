LIVE. Géén 1-2! Doelpunt Lukaku afgekeurd, Lecce houdt voorlopig stand

Premier League “Dit zie ik niet door de vingers. Onaccepta­bel”: Man U-coach Ten Hag niet blij met gedrag van Ronaldo & co

Cristiano Ronaldo verliet afgelopen weekend nog voordat de oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano (1-1) was afgelopen het stadion. De Portugese superster was niet de enige speler van Manchester United die dat deed. Erik ten Hag hekelt het gedrag van zijn spelers. “Dit is onacceptabel.”

