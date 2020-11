LIVE. Geëmotioneerde fans groeten lichaam van Maradona in presidentieel paleis

Diego Maradona overleden IN BEELD. De Argentijn­se voetbalve­det­te Diego Maradona door de jaren heen

25 november Diego Maradona is overleden op 60-jarige leeftijd. Dat melden verschillende Argentijnse media. Maradona kreeg woensdagochtend een hartstilstand in zijn huis in de wijk San Andrés, in de stad Tigre, en na verschillende herstelpogingen konden ze hem niet meer tot leven brengen. Een foto-overzicht van de carrière van de Argentijnse voetbalvedette.