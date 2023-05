LIVE FIORENTINA-INTER. Wanneer komt Lukaku in actie in bekerfinale?

Messi krijgt na verboden trip groot deel van PSG-fans over zich heen, superster duikt als een dief in de nacht kleedkamer in

Lionel Messi (35) verdeelt de fans van PSG. Bij zijn terugkeer na een korte schorsing door zijn ‘verboden’ zakenreis naar Saoedi-Arabië stond de Argentijn gewoon aan de aftrap tegen Ajaccio. Dat zorgde voor gemengde taferelen in het Parc des Princes. Een aanzienlijk deel van de aanhang floot de (voor hen gevallen) superster uit bij elke baltoets, anderen steunden Messi openlijk. Geen fijn klimaat - ‘L’Équipe’ zag dat Messi na het laatste fluitsignaal snel de catacomben opzocht. De kans dat Messi zijn aflopende contract nog zal verlengen in Parijs, is zo goed als nihil.