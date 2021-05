LIVE. Fernando laat Courtois van dichtbij kansloos, Sevilla op voorsprong na afgekeurde goal Benzema!

Premier League Ongekende taferelen: Man Uni­ted-fans dringen Old Trafford binnen en eisen vertrek eigenaren, duel tegen Liverpool uitgesteld

2 mei Ongekende taferelen voor aanvang van Manchester United - Liverpool in en om Old Trafford. Fans van Manchester United zijn bij het stadion bijeen gekomen om te protesteren tegen de Amerikaanse eigenaren. Tientallen fans zijn zelfs het stadion binnengedrongen. Ze zouden ook in de kleedkamers zijn geraakt waardoor het protocol rond corona is geschonden. De spelers verblijven lang in twee nabije hotels, tot ze even voor 18u te horen kregen dat de partij uitgesteld wordt.