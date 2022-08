LIVE. FC Barcelona creëert weinig en moet na rust nog aan de bak tegen Rayo Vallecano

Premier League Nachtmer­rie voor debuteren­de Ten Hag, die Ronaldo slechts laat invallen: de boot in tegen Brighton met sterke Trossard

Desillusie. Het debuut van Erik ten Hag als coach van Man United werd er eentje in mineur. 1-2 tegen Brighton. Bij de pauze stond het zowaar 0-2, in elk van de goals had een sterke Trossard een geniaal voetje. Pas na de pauze mocht Ronaldo invallen. Dat bracht wat leven in de brouwerij, maar op de gelukkige aansluitingstreffer na ook niet meer dan dat. Man United lijkt opnieuw een moeilijk seizoen tegemoet te gaan. Een topclub blijft in verval.

7 augustus