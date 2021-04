LIVE FA CUP. Eerste helft stelt teleur, onzichtbare De Bruyne en City moeten na rust uit ander vaatje tappen tegen Chelsea

La Liga Mbappé of Haaland? En wat met Ramos? Florentino Pérez begint met deze uitdagin­gen aan zesde termijn als Re­al-voorzitter

13 april Florentino Pérez is zoals verwacht herverkozen als voorzitter van Real Madrid. De 74-jarige Spaanse zakenman was de enige kandidaat. In zijn zesde termijn staat Pérez voor enkele belangrijke uitdagingen.