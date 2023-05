LIVE EUROPA LEAGUE-FINALE. Verlengingen in Boedapest! Sevilla en Roma houden elkaar in evenwicht

Sevilla en AS Roma spelen in Boedapest de finale van de Europa League. De Spanjaarden kunnen de trofee voor een zevende keer winnen, bij Roma aast José Mourinho op een zoveelste beker uit zijn trainerscarrière. De Spanjaarden kwamen al snel op gelijke hoogte in de tweede helft, maar vonden daarna de weg niet meer naar het doel. De wedstrijd ging naar verlengingen. Volg alle ontwikkelingen rond de finale in onderstaande liveblog.