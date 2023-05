LIVE ESPANYOL-BARCELONA. Aftellen naar titelfeest: Lewandowski zet Barça op ruime voorsprong

‘Poetry in motion’: hoe “fenomenale” Kevin De Bruyne, mede dankzij een Noorse Tarzan, excelleer­de tegen Arsenal

Hein Vanhaezebrouck had het eind 2010 al gezien: “Kevin De Bruyne is de nieuwe Cruijff”. Woensdagavond na Man City - Arsenal, Rio Ferdinand op de Engelse televisie: “The guy is phenomenal.” Met dank aan de fenomenale samenwerking tussen De Bruyne en Haaland. Hoe de ‘Noorse Tarzan’ De Bruyne nóg beter maakt. En waarom de 31-jarige De Bruyne niet aan Cruijff maar steeds maar aan Zinedine Zidane doet denken toen die tram drie had genomen.