LIVE. Eerste kansjes voor Inter, de beste voor Lazio: 0-0 na kwart match en Lukaku nog niet bereikt

Buitenlands voetbal Onze buitenland­wat­cher na de zoveelste teleurstel­ling van Eden Hazard: “Eigenlijk verdient hij de stilte”

Dat Eden Hazard bij Real Madrid op de bank begint, mag geen nieuws meer zijn. De discussie zelfs niet meer waard. Met een strafschopmisser helpt hij de perceptie rond zijn situatie evenmin. Onze buitenlandwatcher vindt het tijd dat iedereen de realiteit onder ogen ziet. Een verhaal over een rode bril of een roze bril: “Arme Eden. Zouden we niet beter luidop over Modric praten?”

21 augustus