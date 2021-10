LIVE. Eden Hazard op de bank bij zijn allereerste Clásico, Real rekent eens te meer op Benzema - Bij Barça kijken ze naar Fati en Gavi

Voetbal Patrice Evra werd seksueel misbruikt als tiener: “Het was een grote schok voor mijn moeder toen ik het haar vertelde”

22 oktober Patrice Evra, de voormalige speler van Juventus en Manchester United, heeft gezegd dat hij als tiener seksueel werd misbruikt. In een interview met The Times, ter gelegenheid van de publicatie van zijn autobiografie, vertelde Patrice Evra, nu 40, dat hij werd misbruikt toen hij 13 was en nog op school zat.