LIVE. Dries Mertens begint opnieuw op de bank in Turkije, wat doet Galatasaray tegen Umraniyespor?

Voetbal “We hebben veel ziekenhui­zen gebeld, maar die konden niets voor ons doen”: repatrië­ring Nederland­se profvoet­bal­ler in coma voorlopig onmogelijk door verzeke­rings­kwes­tie

In Nederland is veel te doen om het trieste verhaal van Donny van Iperen. De Nederlandse profvoetballer ligt al dagenlang in coma in een Moldavisch ziekenhuis na een ongelukkige botsing tijdens een match. Z’n familie probeert hem al even naar Nederland te halen, maar dat blijkt allerminst evident.

12 augustus