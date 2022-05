LIVE. Dessers krijgt knietje in de rug maar kan verder - Payet trapt goeie kans op 1-0 over en valt dan gekwetst uit

FA Cup Blunderen­de Man Ci­ty-doel­man luidt pijnlijke uitschake­ling in: “Uitvoet­bal­len is nochtans een sterk punt”

Hij kon wel door de grasmat van Wembley zakken van schaamte, Zack Steffen. De keeper van Manchester City, die vaste doelman Ederson verving, ging pijnlijk in de fout in de halve finale van de FA Cup tegen Liverpool. En de Amerikaan had zo een flink aandeel in pijnlijke uitschakeling van de Citizens.

16 april