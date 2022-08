LIVE. De Bruyne zet Haaland met piekfijne assist op weg naar tweede goal

Buitenlands voetbal Vier rode kaarten en totale chaos: oefenmatch tussen Wolves en Levante ontaardt volledig, maar beide teams eindigen toch met elf spelers

Wat een gezellige oefenpot moest worden tussen Wolverhampton en Levante in Benidorm, is ontaard in totale chaos. In de eerste helft kregen vier (!) spelers rood, stond het veld twee keer vol met bankzitters en stafleden en kwam er duw- en trekwerk aan te pas. Waanzin.

21 juli