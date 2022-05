LIVE CONFERENCE LEAGUE. Payet trapt goeie kans op 1-0 over en valt dan gekwetst uit - Feyenoord groeit in match

Voetbal Gouden Bal in 1986 (én een hattrick tegen de Belgen), 36 jaar later in de loopgraven: ex-voetbal­ster Igor Belanov strijdt mee tegen Poetin

Igor Belanov (61) pakte in 1986 nog de Gouden Bal, maar kent nu minder goede tijden. Op sociale media is Belanov (linksboven) te herkennen in een legeruitrusting, geweer in de hand. Hij is één van de vele (ex-)wereldsterren die nu meestrijden aan het front tegen Russisch president Vladimir Poetin.

7 april