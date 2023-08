LIVE COMMUNITY SHIELD (17u). Pakt De Bruyne met Man City eerste trofee van het seizoen tegen Arsenal en Trossard?

Voetbalana­list van ESPN en gewezen keeper Shaka Hislop wankelt tijdens live uitzending en zakt neer

Even een angstvallig moment voor de aftrap van de vriendschappelijke partij tussen Real Madrid en AC Milan in het Californische Pasadena. In de live uitzending van ESPN zakte analist Shaka Hislop (54) tijdens een gesprek aan de rand van het veld neer. Hislop is een gewezen keeper van West Ham en Newcastle.